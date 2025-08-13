USA : Beyoncé décroche enfin son premier Emmy Award

Après près d’une dizaine de nominations, Beyoncé remporte enfin son premier Emmy Award. La superstar américaine a été récompensée mardi 12 août, dans la catégorie des meilleurs costumes pour une émission de variétés, de non-fiction ou de téléréalité.

Elle fait partie d'une poignée d'Emmys jurés, déterminés en dehors du processus de vote habituel et décernés par des comités, sans nominations officielles.

Cette victoire a été obtenue grâce à son spectacle de mi-temps lors du match de Noël de la NFL entre les Ravens de Baltimore et les Texans de Houston diffusé sur Netflix.

Au cours de ce spectacle organisé à Houston, sa ville natale, Beyoncé Knowles-Carter, de son vrai nom, a profité pour présenter en direct les chansons de son album "Cowboy Carter".

Ses costumes western, qui respectaient le thème country, et son interprétation inédite de plusieurs morceaux, ont marqué les esprits.

L’artiste est également nommée pour la meilleure réalisation d'une émission de variétés et pour la meilleure émission avec "Beyoncé Bowl", où elle concurrence Jay Z.

Son mari, Jay-Z, est en coude à coude avec elle en tant que producteur exécutif du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Kendrick Lamar.

Beyoncé, déjà détentrice de 35 Grammys recevra son prix lors de la cérémonie des Creative Arts Emmy Awards, le mois prochain.

À mi-chemin d'un EGOT, il lui manque encore un Tony et un Oscar pour compléter le quatuor.