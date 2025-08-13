Guerre Russie-Ukraine : l'UE pas invitée à la rencontre Trump-Poutine

Le président américain Donald Trump et son homolgue russe Vladimir Poutine se rencontreront vendredi en Alaska dans le nord des Etats Unis. Une rencontre vue par les experts comme décisive, dans la résolution de la guerre en Ukraine, mais en l'absence de représentant de l'Union européenne.

"La réunion d'Alaska pourrait constituer un nouveau moment de vérité pour l'Europe, car l'Union européenne se retrouve mise à l'écart dans ce qui pourrait être l'effort de paix le plus important depuis le début de la guerre, Trump et Poutine devant se rencontrer sans qu'aucun dirigeant européen n'ait été officiellement invité à la table des négociations. Les dirigeants européens ont été pris par surprise une fois de plus, au lieu de demander un siège à la table, ils ont demandé à Zelensky, le président Zelensky, d'être invité, déclarant dans une déclaration très réactive partagée seulement par quelques dirigeants européens que tout accord entre les États-Unis et la Russie doit inclure l'Ukraine", affirme, Alberto Alemanno, professeur de droit européen.

Les dirigeants de l'Union européenne ont été pris au dépourvu par l'annonce des pourparlers bilatéraux, qui excluent notamment le président ukrainien Volodimyr Zelensky.

"Nous payons le prix de notre incapacité à nous défendre et à soutenir l'Ukraine de manière adéquate. Cela signifie que lorsque vous n'avez pas de pouvoir réel, vous ne serez pas invités à cette réunion parce qu'il est clairement, bien sûr, dans l'intérêt de Vladimir Poutine que l'Europe et l'Ukraine ne soient pas là, parce que Poutine percevra clairement qu'il est capable d'obtenir des concessions, au moins sur le papier ou dans la rhétorique de Donald Trump, que vous savez, Zelensky et les dirigeants européens n'accepteraient jamais", a déclaré Jacob Kirkegaard:

Mardi, les dirigeants des 27 ont appelé Donald Trump à défendre les intérêts de l'Europe en matière de sécurité lors de ce sommet crucial avec son homologue russe.