Guerre Russie-Ukraine : Trump et Poutine préparent un sommet bilatéral

Etats-Unis
Les États-Unis et la Russie s’acheminent vers l’organisation d’un sommet bilatéral afin de tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.
Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi avoir eu « de très bonnes discussions » avec le président russe Vladimir Poutine, évoquant une forte probabilité d’une rencontre « très bientôt », sans préciser ni lieu ni date.
Le Kremlin a confirmé, jeudi 8 août, que les préparatifs de ce sommet étaient en cours, répondant à une proposition américaine. Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a précisé que la Russie avait accepté d’organiser cette réunion dans les prochains jours. En revanche, Moscou n’a pas donné suite à la proposition d’un sommet à trois incluant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.
Ce dernier, le 7 août, s’est montré prudent. Il a reconnu que la Russie semblait désormais plus disposée à envisager un cessez-le-feu. « La pression exercée sur elle porte ses fruits », a-t-il déclaré, tout en avertissant que la Russie ne doit pas tromper les parties concernées sur les termes de l’accord.
Par ailleurs, Zelenskyy a confirmé que des échanges diplomatiques intensifs se poursuivent avec des dirigeants européens et des conseillers à la sécurité nationale, dans le but de maintenir la pression sur Moscou pour qu’elle mette fin à son agression.
Cette dynamique intervient dans un contexte où le conflit a causé des milliers de morts et provoqué une crise humanitaire majeure.
Le sommet Trump-Poutine pourrait être une étape cruciale vers un apaisement durable, à condition que les engagements soient respectés.
01:03
Le Rwanda accepte d'accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés des USA
01:36
Afrique du Sud : 30 000 emplois menacés par les droits de douane de Trump
01:08
Sahara occidental : Trump soutient le plan d'autonomie marocain
01:48
USA : un artiste tunisien détenu pour immigration clandestine
01:27
Droits de douane : le risque de nouvelles tensions économiques mondiales