Guerre Russie-Ukraine : Trump et Poutine préparent un sommet bilatéral

Les États-Unis et la Russie s’acheminent vers l’organisation d’un sommet bilatéral afin de tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi avoir eu « de très bonnes discussions » avec le président russe Vladimir Poutine, évoquant une forte probabilité d’une rencontre « très bientôt », sans préciser ni lieu ni date.

Le Kremlin a confirmé, jeudi 8 août, que les préparatifs de ce sommet étaient en cours, répondant à une proposition américaine. Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a précisé que la Russie avait accepté d’organiser cette réunion dans les prochains jours. En revanche, Moscou n’a pas donné suite à la proposition d’un sommet à trois incluant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Ce dernier, le 7 août, s’est montré prudent. Il a reconnu que la Russie semblait désormais plus disposée à envisager un cessez-le-feu. « La pression exercée sur elle porte ses fruits », a-t-il déclaré, tout en avertissant que la Russie ne doit pas tromper les parties concernées sur les termes de l’accord.

Par ailleurs, Zelenskyy a confirmé que des échanges diplomatiques intensifs se poursuivent avec des dirigeants européens et des conseillers à la sécurité nationale, dans le but de maintenir la pression sur Moscou pour qu’elle mette fin à son agression.

Cette dynamique intervient dans un contexte où le conflit a causé des milliers de morts et provoqué une crise humanitaire majeure.

Le sommet Trump-Poutine pourrait être une étape cruciale vers un apaisement durable, à condition que les engagements soient respectés.