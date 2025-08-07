Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Guerre Russie-Ukraine : Trump et Poutine préparent un sommet bilatéral

Guerre Russie-Ukraine : Trump et Poutine préparent un sommet bilatéral
Donald Trump et Vladimir Poutine   -  
Copyright © africanews
AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Les États-Unis et la Russie s’acheminent vers l’organisation d’un sommet bilatéral afin de tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi avoir eu « de très bonnes discussions » avec le président russe Vladimir Poutine, évoquant une forte probabilité d’une rencontre « très bientôt », sans préciser ni lieu ni date.

Le Kremlin a confirmé, jeudi 8 août, que les préparatifs de ce sommet étaient en cours, répondant à une proposition américaine. Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a précisé que la Russie avait accepté d’organiser cette réunion dans les prochains jours. En revanche, Moscou n’a pas donné suite à la proposition d’un sommet à trois incluant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Ce dernier, le 7 août, s’est montré prudent. Il a reconnu que la Russie semblait désormais plus disposée à envisager un cessez-le-feu. « La pression exercée sur elle porte ses fruits », a-t-il déclaré, tout en avertissant que la Russie ne doit pas tromper les parties concernées sur les termes de l’accord.

Par ailleurs, Zelenskyy a confirmé que des échanges diplomatiques intensifs se poursuivent avec des dirigeants européens et des conseillers à la sécurité nationale, dans le but de maintenir la pression sur Moscou pour qu’elle mette fin à son agression.

Cette dynamique intervient dans un contexte où le conflit a causé des milliers de morts et provoqué une crise humanitaire majeure.

Le sommet Trump-Poutine pourrait être une étape cruciale vers un apaisement durable, à condition que les engagements soient respectés.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.