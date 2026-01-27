Congo : 2 Norvégiens inculpés pour pots-de-vin à la famille Sassou Nguesso

Deux personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor, a été accusée d'avoir versé des millions de dollars de pots-de-vin au président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso et à sa famille.

Le montant total des pots-de-vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore.

Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que «le principal pot-de-vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à Hemla ».

L’accusation indique que les deux Norvégiens en cause dans cette affaire, Gerhard Ludvigsen, 66 ans, et Knut Sovold, « ont veillé à ce que [...] des dividendes soient régulièrement versés par HEPCO à MGI. Jusqu'en 2024 inclus, cela a conféré un avantage d'au moins 24,68 millions de dollars au président par l'intermédiaire des membres de sa famille proche ».

La société congolaise MGI International, contrôlée par des membres proches de la famille du président, détenait 25 % des actions de la société locale titulaire de la licence, Hemla E&P Congo (HEPCO), tandis que Hemla Africa Holding détenait les 75 % restants.

Les deux Norvégiens ont été arrêtés pour la première fois en 2021 avant d’être libérés après deux semaines de détention au cours de l’enquête préliminaire.

Hemla Africa Holding est une filiale à 100 % du groupe norvégien Petronor E&P, coté à la bourse d'Oslo. Le cours de l'action Petronor a chuté de plus de 14 % lundi avant de regagner un peu de terrain. « La société conteste catégoriquement l'acte d'accusation contre Hemla et se réjouit de pouvoir faire examiner l'affaire de manière approfondie par le tribunal », a-t-elle déclaré dans un communiqué.