Football : le Portugais Paulo Duarte nommé sélectionneur de la Guinée

Paulo Jorge Rebelo Duarte, le nouvel entraîneur principal du Syli National   -  
Copyright © africanews
@Cherifsowgn
By Rédaction Africanews

and AP

Guinée

Le 11 août 2025, la Fédération Guinéenne de Football (FGF) a annoncé la nomination de Paulo Jorge Rebelo Duarte, âgé de 56 ans, au poste de sélectionneur du Syli National.

Ancien milieu de terrain portugais, il succède à Michel Dussuyer, limogé après une série de résultats décevants.

Duarte, qui a dirigé les sélections du Burkina Faso, du Gabon et du Togo, ainsi que plusieurs clubs en Afrique et en Europe, aura pour mission de redresser une équipe actuellement cinquième du groupe G des éliminatoires.

Avec sept points en quatre matchs, la Guinée reste en course pour la qualification, mais devra surmonter des défis importants. Les prochaines rencontres contre la Somalie le 5 septembre, puis contre l’Algérie le 8 septembre (ce dernier match se jouera à Casablanca en raison de l'indisponibilité du stade de Conakry ) seront décisives.

La FGF a rappelé que cette nomination fait suite à un appel à candidatures lancé en juin, en collaboration avec le ministère des Sports, dans le cadre d’une restructuration de la sélection nationale.

La présentation officielle de Paulo Duarte est prévue pour le mardi 12 août 2025, à Conakry.

