Droits de douane : Trump prolonge la trêve avec la Chine de 3 mois

Donald Trump a prolongé lundi de 90 jours, la trêve commerciale avec la Chine. que "tous les autres éléments de l'accord resteront inchangés".

La mesure intervient à quelques heures de l’expiration d’un délai précédent. Et éloigne pour 3 mois, la menace d’une augmentation des taxes sur les importations chinoises, déjà élevées à 30 %. Ce qui aurait provoqué une riposte de Pékin.

Washington et Pékin mettront la nouvelle trêve pour poursuivre leurs négociations commerciales. Avec en perspective un sommet entre Xi Jinping et Donald Trump.

Après l'annonce des droits de douane par Trump en avril, la Chine a restreint les exportations de biens à double usage à certaines entreprises américaines, tout en interdisant à d'autres de commercer ou d'investir en Chine.

Le ministère chinois du commerce a déclaré qu'il mettrait fin à ces restrictions pour certaines entreprises, tout en accordant à d'autres une nouvelle prolongation de 90 jours.