Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Droits de douane : Trump prolonge la trêve avec la Chine de 3 mois

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes dans la salle de presse James Brady de la Maison Blanche, le lundi 11 août 2025, à Washington.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

Donald Trump a prolongé lundi de 90 jours, la trêve commerciale avec la Chine. que "tous les autres éléments de l'accord resteront inchangés".

La mesure intervient à quelques heures de l’expiration d’un délai précédent. Et éloigne pour 3 mois, la menace d’une augmentation des taxes sur les importations chinoises, déjà élevées à 30 %. Ce qui aurait provoqué une riposte de Pékin. 

Washington et Pékin mettront la nouvelle trêve pour poursuivre leurs négociations commerciales. Avec en perspective un sommet entre Xi Jinping et Donald Trump. 

Après l'annonce des droits de douane par Trump en avril, la Chine a restreint les exportations de biens à double usage à certaines entreprises américaines, tout en interdisant à d'autres de commercer ou d'investir en Chine.  

Le ministère chinois du commerce a déclaré qu'il mettrait fin à ces restrictions pour certaines entreprises, tout en accordant à d'autres une nouvelle prolongation de 90 jours. 

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.