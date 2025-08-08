Zimbabwe : l'ambassade des USA suspend la délivrance de visas

L’ambassade des États-Unis à Harare suspend la délivrance de visas d’immigrants et de non-immigrants de routine.

Dans un communiqué publié jeudi, la représentation diplomatique a précisé que l’ordre est venu de Washington. Seul les demandes de visas diplomatiques et officiels seront dorénavant traitées. La disposition ne concerne pas aussi les Zimbabwéens qui détiennent déjà des visas américains valides.

Les autorités américaines invoquent des problèmes de sécurité. Mais pas seulement, la mesure viserait aussi à empêcher l’utilisation abusive des visas et le dépassement de durée de séjour. Argument déjà utilisé par l’administration Trump lors des restrictions visant plusieurs autres pays africains.

Ces mesures intègrent en réalité la lutte drastique contre l’immigration menée par le régime de Donald Trump.