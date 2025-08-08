Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Zimbabwe : l'ambassade des USA suspend la délivrance de visas

Des Zimbabwéens demandent aux États-Unis de lever les sanctions contre le Zanu-PF, mercredi 30 octobre 2013.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Zimbabwe

L’ambassade des États-Unis à Harare suspend la délivrance de visas d’immigrants et de non-immigrants de routine.

Dans un communiqué publié jeudi, la représentation diplomatique a précisé que l’ordre est venu de Washington.  Seul les demandes de visas diplomatiques et officiels seront dorénavant traitées. La disposition ne concerne pas aussi les Zimbabwéens qui détiennent déjà des visas américains valides. 

 Les autorités américaines invoquent des problèmes de sécurité. Mais pas seulement, la mesure viserait aussi à empêcher l’utilisation abusive des visas et le dépassement de durée de séjour. Argument déjà utilisé par l’administration Trump lors des restrictions visant plusieurs autres pays africains.  

Ces mesures intègrent en réalité la lutte drastique contre l’immigration menée par le régime de Donald Trump.  

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.