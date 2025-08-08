Venezuela : les USA offrent une prime de 50 millions pour arrêter Maduro

L’administration Trump annonce une récompense de 50 millions de dollars pour l’arrestation du président vénézuélien, accusé d’être un acteur majeur du narcotrafic mondial.

Nicolas Maduro est soupçonné d’avoir collaboré avec des cartels pour inonder les États-Unis de cocaïne mélangée à du fentanyl. Déjà inculpé en 2020, il faisait déjà l’objet d’une prime de 15 millions de dollars, portée à 25 millions sous Biden.

Aujourd’hui, Trump double la mise. « Maduro devra répondre de ses crimes ignobles », a déclaré la ministre de la justice Pam Bondi sur les réseaux sociaux, évoquant aussi la saisie de 700 millions de dollars d’actifs, dont deux jets privés. Cette annonce survient après un accord conclu avec Caracas. Dix Américains détenus ont été libérés, en échange du retour de migrants expulsés par les États-Unis.

Peu après, Washington autorisait Chevron à reprendre ses activités au Venezuela, malgré les sanctions. La réponse de Caracas ne s’est pas fait attendre. Le ministre des Affaires étrangères qualifie la récompense de « pathétique », accusant Washington de mener une « opération de propagande ». Malgré la pression internationale, Nicolás Maduro reste solidement en place, défiant Washington et ses alliés.