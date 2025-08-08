Haïti : Laurent Saint-Cyr à la tête du Conseil présidentiel de transition

Haïti tente une nouvelle sortie de crise. Dans un climat d’insécurité généralisée et de paralysie institutionnelle, Laurent Saint-Cyr, entrepreneur et ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, a été désigné président du Conseil présidentiel de transition.

La cérémonie d’installation s’est tenue à Port-au-Prince ce jeudi, sous haute surveillance. Le pays est en proie à des violences endémiques. Des gangs armés contrôlent une grande partie de la capitale, les institutions étatiques sont à l’arrêt, et les habitants vivent dans la peur permanente.

Dans son premier discours, Saint-Cyr a fixé le cap, « ce n’est pas le moment des beaux discours, c’est le moment d’agir. Trop de sang est versé... Nous devons rétablir l’autorité de l’État, reconstruire l’État pour que tous les citoyens puissent vivre comme des êtres humains », a-t-il déclaré.

Ce Conseil de transition a pour mission de restaurer l’autorité de l’État, préparer des élections crédibles et réorganiser les forces de sécurité. Une tâche immense, alors que plus de 2 500 personnes ont été tuées depuis janvier 2025 selon les Nations unies, et que plus de 200 000 Haïtiens ont été déplacés par les violences.

La communauté internationale, qui suit de près cette évolution, appelle à une mobilisation coordonnée pour soutenir ce fragile processus. Mais sur le terrain, la population attend surtout des actes concrets et immédiats, après des années de promesses non tenues.