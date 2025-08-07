Algérie : la France durcit les conditions d'obtention de visa

Les tensions persistent entre la France et l'Algérie. Le dernier épisode en date est la volonté de Paris de mettre fin aux accords d'exemptions de VISA pour les passeports officiels et diplomatique algériens.

Le président Emmanuel Macron estime que "la France devrait agir avec fermeté et détermination" après le traitement réservé par Alger au cas de l'écrivain Boualem Sansal et au journaliste Christophe Gleizes, tous les deux en détention en Algérie.

Le premier est Franco-algérien purge une peine de cinq ans de prison ferme pour « atteinte à l'unité nationale » et « outrage à corps constitué ». Et le second a été condamné fin juin à sept ans de prison ferme en Algérie, notamment pour "apologie du terrorisme" et "possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national".

Selon le Président français, il s'agit d'une «atteinte à l'unité nationale» et son pays devrait répondre en conséquence.