Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Algérie : la France durcit les conditions d'obtention de visa

Le président français Emmanuel Macron arrive au défilé militaire du Jour de la Bastille sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, lundi 14 juillet 2025.   -  
Copyright © africanews
Mohammed Badra/AP
By Ali Bamba

avec AP

France

Les tensions persistent entre la France et l'Algérie. Le dernier épisode en date est la volonté de Paris de mettre fin aux accords d'exemptions de VISA pour les passeports officiels et diplomatique algériens.

Le président Emmanuel Macron estime que "la France devrait agir avec fermeté et détermination" après le traitement réservé par Alger au cas de l'écrivain Boualem Sansal et au journaliste Christophe Gleizes, tous les deux en détention en Algérie.

Le premier est Franco-algérien purge une peine de cinq ans de prison ferme pour « atteinte à l'unité nationale » et « outrage à corps constitué ». Et le second a été condamné fin juin à sept ans de prison ferme en Algérie, notamment pour "apologie du terrorisme" et "possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national".

Selon le Président français, il s'agit d'une «atteinte à l'unité nationale» et son pays devrait répondre en conséquence.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.