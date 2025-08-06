La Chine introduit des mesures pour éradiquer le chikungunya

Les autorités chinoises ont pris des mesures cette semaine pour tenter d'enrayer la propagation du chikungunya, un virus qui provoque souvent de la fièvre et des douleurs articulaires. Mercredi, le gouvernement avait recensé plus de 7 000 cas, principalement dans le centre industriel de Foshan, dans le sud du pays.

Le virus du chikungunya a été identifié pour la première fois chez des personnes malades lors d'une épidémie en Tanzanie en 1952. Son nom est dérivé d'un mot de la langue Makondé, qui signifie "ce qui se courbe", en raison de la douleur intense qu'il peut provoquer.

Le chikungunya est transmis par des moustiques infectés et provoque généralement des symptômes bénins. La majorité des personnes qui contractent le chikungunya guérissent sans avoir besoin de soins médicaux au bout d'une à deux semaines.

Quels sont les symptômes du chikungunya ?

Le chikungunya provoque généralement des symptômes tels que de la fièvre, des douleurs musculaires, des nausées, de la fatigue et une éruption cutanée.

Mais dans de rares cas, il peut provoquer des douleurs articulaires débilitantes qui persistent pendant des mois, voire des années. Les patients qui tombent gravement malades doivent souvent être hospitalisés en raison du risque de lésions organiques.

L'Organisation mondiale de la santé indique que les cas graves et les décès sont rares et qu'ils surviennent principalement chez les bébés ou les personnes âgées souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Existe-t-il un traitement ou un vaccin ?

Il n'existe pas de traitement spécifique pour le chikungunya, mais les agents de santé peuvent traiter les symptômes en administrant des médicaments pour faire baisser la fièvre ou soulager les douleurs musculaires.

Deux vaccins ont été approuvés dans plusieurs régions, notamment en Grande-Bretagne, au Brésil, au Canada et en Europe. Ces vaccins s'adressent principalement aux voyageurs et ne sont pas largement disponibles dans les pays les plus touchés par le chikungunya.

Où le chikungunya apparaît-il normalement ?

Le chikungunya provoque des flambées régulières en Afrique, en Asie et dans les Amériques, ainsi que de petites épidémies occasionnelles en Europe.

En juillet, on comptait environ 240 000 cas de chikungunya, dont 90 décès, dans 16 pays, selon les Centres européens de prévention et de contrôle des maladies. Les pays qui ont signalé le plus grand nombre d'infections sont le Brésil, la Bolivie, l'Argentine et le Pérou.

Que se passe-t-il en Chine ?

Selon César López-Camacho, de l'Université d'Oxford, avec des milliers de cas confirmés, il s'agit de la plus grande épidémie de chikungunya jamais documentée en Chine.

"Ce qui rend cet événement remarquable, c'est que le chikungunya n'a jamais été établi en Chine continentale auparavant", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Cela suggère que la majeure partie de la population n'avait pas d'immunité préexistante, ce qui a facilité la propagation rapide du virus.

En réponse à l'épidémie de Foshan, près de Hong Kong, les autorités chinoises ont commencé à prendre des mesures telles que la distribution de moustiquaires, la pulvérisation d'insecticide par les travailleurs dans les zones résidentielles, les rues et les chantiers de construction.

Les personnes qui ne vident pas les bouteilles, les pots de fleurs ou d'autres récipients extérieurs, où l'eau pourrait s'accumuler et permettre aux moustiques de se reproduire, sont passibles d'amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 yuans (1 400 dollars) et de coupures d'électricité.

Les pluies exceptionnellement fortes et les températures élevées de cette année ont aggravé la crise en Chine.

Les épidémies de chikungunya vont-elles se multiplier ?

Oui.

Selon Robert Jones, professeur adjoint à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le nombre d'épidémies a augmenté depuis 2000, tout comme les épidémies d'autres maladies transmises par les moustiques, telles que la dengue et le Zika.

Jones a déclaré dans un communiqué qu'en 2013, le chikungunya a été observé pour la première fois sur l'île de Saint-Martin et qu'au cours des trois années suivantes, des cas ont été confirmés dans près de 50 pays des Caraïbes et des Amériques, avec plus d'un million de cas suspects.

M. Jones a déclaré que les risques d'épidémies de chikungunya ont augmenté en raison du changement climatique et de l'expansion urbaine, avertissant que l'épidémie actuelle pourrait se propager à d'autres régions du sud de la Chine au climat humide et aux villes denses.