Guerre Israël-Hamas : l'Égypte dénonce un "génocide" à Gaza

L'Egypte durcit le ton envers son voisin israélien. Son président Abdel Fattah Al-Sissi a accusé mardi l'Etat hébreu de mener un génocide dans la bande de gaza, ajoutant que la situation est devenue une monnaie d'échange politique.

Lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le président vietnamien Lương Cường, en visite dans le pays, le président Abdel Fattah el-Sissi a dénoncé la poursuite de la guerre à Gaza : Il doit être clair pour tout le monde que la guerre à Gaza n'est plus une guerre visant à atteindre des objectifs politiques ou à libérer des otages uniquement. Cette guerre a depuis longtemps dépassé toute logique ou justification et est devenue une guerre de famine, de génocide et aussi de liquidation de la cause palestinienne.

Abdel Fattah Al-Sissi réfute l'idée selon laquelle le Caire empêcherait l'entrée de l'aide humanitaire via le poste-frontière de Rafah. Le président égyptien assure que son pays restera une porte d'entrée pour l'aide humanitaire et non une porte pour le déplacement des Palestinien. 5000 camions attendent du côté égyptien l'autorisation israélienne avant d'entrer dans le territoire palestinien : au cours des dernières semaines, j'ai constaté qu'il existe une forme de – je suis désolé de le dire – une faillite (morale). Il y a faillite et on dit que l'Égypte empêche l'aide d'entrer à Gaza. C'est un discours très étrange. Le passage n'a pas été fermé et il a été détruit quatre fois au cours de la dernière guerre, et c'est l'Égypte qui mène le processus de sa reconstruction.

Depuis le début de la guerre en octobre 2023, l'Egypte tente aux côtés du Qatar et des Etats-Unis de mettre fin à ce conflit qui a emporté des dizaines de milliers de vie et laisser un territoire palestinien dans la désolation. Le Caire s'oppose au déplacement forcé des Palestiniens.