USA : 20 pays africains touchés par les droits de douane de Trump

Les États-Unis ont annoncé, le 31 juillet 2025, l’imposition de nouveaux droits de douane sur les exportations en provenance de 20 pays africains. Le décret, signé par le président Donald Trump, entrera en vigueur dans sept jours. Il s’inscrit dans une politique commerciale plus offensive, visant à rééquilibrer les échanges.

Parmi les pays les plus concernés figurent l’Algérie, la Libye et l’Afrique du Sud, qui subiront des taux pouvant atteindre 30 %. D’autres nations comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Zimbabwe, la Tunisie, la RDC et le Mozambique verront leurs produits taxés entre 15 et 25 %.

La Maison Blanche explique cette décision par la volonté de protéger l’économie américaine face à des déficits commerciaux jugés « insoutenables ». Deux logiques s’appliqueront désormais : un taux de 10 % sera maintenu pour les pays avec lesquels les États-Unis affichent un excédent commercial, tandis qu’un minimum de 15 % s’imposera en cas de déficit.

Washington a aussi introduit une pénalité de 40 % sur les « transbordements » : des marchandises acheminées via des pays à faibles taxes pour contourner les tarifs américains.

Voici les pays du continent impactés, avec les taux annoncés :

Algérie : 30 %

Angola : 15 %

Botswana : 15 %

Cameroun : 15 %

Tchad : 15 %

Côte d’Ivoire : 15 %

République démocratique du Congo : 15 %

Guinée équatoriale : 15 %

Ghana : 15 %

Lesotho : 15 %

Libye : 30 %

Madagascar : 15 %

Malawi : 15 %

Maurice : 15 %

Mozambique : 15 %

Namibie : 15 %

Nigeria : 15 %

Afrique du Sud : 30 %

Tunisie : 25 %

Zambie et Zimbabwe : 15 %

Extension mondiale

Au-delà du continent africain, de nombreux pays d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique latine sont également concernés. Certains taux atteignent ou dépassent 40 % :