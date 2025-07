Corée du Nord : la nouvelle station balnéaire toujours interdite aux étrangers

Le site de Wonsan-Kalma ouvert le 1er juillet dernier, est uniquement réservé aux touristes locaux contrairement à la promesse initiale.

Une station balnéaire qui peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes. Le site de Wonsan-Kalma s’inscrit dans la volonté du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un de développer l’industrie touristique locale.

Lors de son inauguration, les autorités nord-coréennes indiquaient que la station balnéaire serait ouverte aux vacanciers locaux et aussi à un petit groupe de touristes russes. Quelques semaines plus tard, le pays a pourtant décidé de réserver l’accès uniquement aux locaux, sans préciser les raisons.

La Russie confirme son intérêt pour le tourisme en Corée du Nord

Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée sur le délai de cette restriction. Le gouvernement russe de son côté montre un intérêt pour cette offre touristique.

Une liaison aérienne régulière entre Moscou et Pyogyang a récemment été ouverte, témoignant des liens de plus en plus étroits entre les deux pays. Le ministère russe des Transports a déclaré qu'il y aurait un vol par mois pour répondre à la demande.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, qui a visité la nouvelle station balnéaire de Wonsan-Kalma au début du mois pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a promis d'encourager les touristes russes à visiter le complexe.

L'annonce de la restriction a été faite après la visite du ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov, s'est rendu dans le complexe pour rencontrer Kim Jong Un et la ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui afin de mener des discussions. Selon Bloomberg, la Corée du Nord n'aurait pas apprécié un article publié par un journaliste russe remettant en question l'attractivité de cette nouvelle station balnéaire. Le journaliste soupçonnait les touristes nord-coréens présents sur le site d'être des figurants.

La Corée du Nord n'a pas réagi à cette rumeur. La Russie a de son côté démenti cette théorie, même si pour le moment, la restriction pour les touristes russes n'a pas été levée.