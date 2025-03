La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques en mer lundi, a déclaré l'armée sud-coréenne, quelques heures après que les troupes sud-coréennes et américaines eurent entamé leurs grands exercices annuels combinés, que le Nord considère comme une répétition d'invasion.

L'état-major interarmées de la Corée du Sud a déclaré que les tirs de missiles, le cinquième de l'année pour la Corée du Nord, ont été détectés depuis la province de Hwanghae, dans le sud-ouest du pays. L'état-major a qualifié les armes de "courte portée", mais n'a pas précisé la distance à laquelle elles ont volé. L'armée a déclaré que la Corée du Sud avait renforcé son dispositif de surveillance et qu'elle se coordonnait étroitement avec les États-Unis.

Plus tôt dans la journée de lundi, les armées sud-coréennes et américaines ont entamé leur exercice annuel de poste de commandement "Freedom Shield", leur premier grand entraînement combiné du second mandat du président Donald Trump. Les alliés ont déjà participé à divers exercices d'entraînement sur le terrain dans le cadre de l'exercice Freedom Shield.

Le ministère nord-coréen des affaires étrangères a mis en garde lundi contre le risque de déclencher un "conflit physique" dans la péninsule coréenne. Il a qualifié ces exercices de "répétition de guerre agressive et conflictuelle" et a réitéré les objectifs déclarés du dirigeant Kim Jong Un en faveur d'une "croissance radicale" de sa force nucléaire afin de contrer ce qu'il considère comme des menaces croissantes de la part des États-Unis et de ses alliés asiatiques.

L'entraînement de cette année a eu lieu après que les armées sud-coréenne et américaine ont interrompu leurs exercices à balles réelles pendant que Séoul enquêtait sur le bombardement par erreur d'une zone civile par ses avions de chasse lors d'un exercice d'échauffement la semaine dernière.

Une trentaine de personnes ont été blessées, dont deux grièvement, lorsque deux avions de chasse sud-coréens KF-16 ont tiré par erreur huit bombes MK-82 sur une zone civile à Pocheon, une ville proche de la frontière nord-coréenne, jeudi. Le bombardement s'est produit alors que les forces sud-coréennes et américaines participaient à un exercice de tir réel avant l'exercice Freedom Shield.

L'armée de l'air sud-coréenne a estimé que l'un des pilotes de KF-16 avait entré des coordonnées erronées et n'avait pas vérifié visuellement la cible avant de procéder au bombardement. Le second pilote avait les bonnes coordonnées, mais s'est concentré uniquement sur le maintien de la formation de vol et a largué les bombes sur les instructions du premier pilote sans se rendre compte que la cible était erronée, selon le contenu du dernier briefing fourni à l'Associated Press.

Le général Lee Youngsu, chef d'état-major de l'armée de l'air sud-coréenne, s'est incliné et s'est excusé lundi pour les blessures et les dégâts matériels causés par le bombardement, qui, selon lui, "n'aurait jamais dû se produire et ne doit jamais se reproduire".

Les armées sud-coréennes et américaines ont interrompu tous les exercices de tir réel en Corée du Sud à la suite de cette erreur. Les responsables militaires sud-coréens affirment que les entraînements à balles réelles reprendront une fois que l'enquête sur le bombardement sera terminée et que des mesures préventives auront été prises.

L'armée de l'air sud-coréenne avait auparavant suspendu les vols d'entraînement de tous ses avions, mais a levé cette mesure lundi, à l'exception des avions affiliés à l'unité à laquelle appartiennent les deux KF-16.