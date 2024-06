Poutine en Corée du Nord : Kim Jong-un resserre les liens avec la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a entamé une mini-tournée asiatique. Celle-ci a débuté en Corée du Nord et se terminera au Vietnam. Durant son passage à Pyongyang, le chef du Kremlin prévoit de renforcer sa coopération économique et militaire en signant un accord avec son homologue, Kim Jong Un.

Pour cette visite officielle en Corée du Nord, Vladimir Poutine est accompagné par plusieurs membres de son gouvernement : le vice-premier ministre, Denis Mantrourov ; le ministre de la Défense, Andreï Belousov et le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis de soutenir pleinement la guerre de la Russie en Ukraine.

La communauté internationale s’inquiète

Le rapprochement progressif entre ces deux pays touchés par des sanctions internationales inquiètent plusieurs nations.

Les États-Unis et leurs alliés soupçonnent la Corée du Nord de fournir des munitions et des missiles à la Russie pour sa guerre en Ukraine et craignent que cette visite ne débouche sur de nouvelles livraisons. La Russie, de son côté, fournirait son expertise pour son programme de satellites et enverrait de l'aide pour faire face aux pénuries alimentaires en Corée du Nord, selon les Américains et les sud-coréens.