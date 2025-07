Côte d’Ivoire : le changement climatique inquiète les producteurs de cacao

Les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire ont déclaré lundi 28 juillet, s'inquiéter de l’impact des variations climatiques sur leur récolte. Notamment le manque de pluie et les vagues de froid.

La semaine dernière, les précipitations étaient inférieures à la moyenne de saison dans les principales régions productrices de cacao du pays.

Au même moment, une vague de froid suscitait des inquiétudes auprès des agriculteurs quant aux dommages potentiels causés aux cultures.

Des changements qui pour eux pourraient réduire les attentes pour la récolte principale d'octobre à mars prochains.

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est dans sa grande saison des pluies où les précipitations sont souvent fortes et abondantes.

Elle s'étend officiellement d'avril à mi-novembre, période durant laquelle les plans de cacao croissent.

Si plusieurs producteurs ont indiqué que leur récolte se développait bien, avec de nombreuses fleurs et de petites cabosses dodues, ils ont toutefois alerté qu'un ciel couvert persistant et une vague de froid pourraient dessécher les fleurs et les cabosses.

Un ensoleillement limité pourrait, quant à lui, accroître le risque de maladies dans les plantations.

Pour les agriculteurs des régions du sud d'Agboville et de Divo, et de la région orientale d'Abengourou, plus d'humidité et de soleil dans les semaines à venir seront essentiels pour soutenir le développement des cultures.