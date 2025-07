Afrique du Sud : le Parlement adopte le Budget pour 2025

La chambre basse du Parlement sud-africain a adopté mercredi le dernier grand texte de loi sur le budget annuel.

Les deux principaux partis de la coalition gouvernementale ont trouvé un terrain d'entente après des mois de désaccords.

Le projet de loi de finances, qui alloue des fonds aux ministères et aux entités gouvernementales, a été approuvé à la majorité par l'Assemblée nationale, qui compte 400 sièges, selon le président de séance.

Le budget de la plus grande économie d'Afrique a subi des retards et des révisions répétés cette année, en raison de la lutte de pouvoir entre le Congrès national africain et l'Alliance démocratique - au sein de la coalition gouvernementale.

La DA, qui était jusqu'à l'année dernière le principal parti d'opposition, avait initialement refusé de soutenir le budget en raison d'une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, que l'ANC a finalement abandonnée après avoir échoué à obtenir le soutien nécessaire.

La DA a ensuite déclaré qu'elle n'approuverait pas les budgets des départements dirigés par des ministres de l'ANC qu'elle avait accusés de malversations. Le président Cyril Ramaphosa a limogé l'un de ces ministres lundi, ce qui, selon la DA, a suffi à lui assurer son soutien.

Le ministre des Finances, Enoch Godongwana, a admis qu'il était difficile de naviguer dans le processus budgétaire sous un gouvernement de coalition. La coalition sud-africaine, qui n'a qu'un an, a succédé à trois décennies de règne de l'ANC depuis la fin de l'apartheid en 1994.