UNESCO : 26 nouveaux sites intégrés sur la liste du patrimoine mondial

L'UNESCO a inscrit 26 nouveaux sites sur sa liste du patrimoine mondial. Des réserves d'Europe, d'Amérique et d'Afrique entre autres, font leur entrée dans cet univers.

Parmi les élus figure parc national de Maputo au Mozambique, en Afrique australe. Cet écosystème abrite des lagunes, des mangroves et des récifs coralliens. La réserve créée dans les années 60 regorge diverses espèces fauniques dont des éléphants.

Le complexe de Gola-Tiwai, en Sierra Leone, est aussi inscrit sur cette liste. Une reconnaissance pour ce havre de paix pour la flore et la faune africaine. Il abrite plus de 1 000 espèces de plantes, 55 mammifères et jusqu'à 448 espèces d'oiseaux.

Hors du continent, le canyon de la rivière Peruaçu, au Brésil, intègre le patrimoine mondial. Le paysage comprend un vaste réseau de grottes et abrite 2 000 espèces végétales et animales.

Les roches anciennes du paysage culturel de Murujuga font partie aussi des élus sont désormais officiellement inscrites au patrimoine mondial. Elles ont une signification culturelle et spirituelle profonde pour le peuple Ngarda-Ngarli, et les gardiens autochtones traditionnels.

Ces sites ont aux yeux de l’UNESCO, une valeur universelle exceptionnelle.