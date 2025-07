Gaza : l'UE tergiverse sur des sanctions, Israël feint l'indifférence

Alors que les ministres des Affaires étrangères d'Égypte et d'Israël étaient à Bruxelles lundi pour participer à la 5e réunion ministérielle UE-Voisinage Sud, les deux diplomates ont été interrogé sur la situation à Gaza.

Le ministre israélien des affaires étrangères, Gideon Sa'ar, n'a pas semblé troublé lorsqu'il a été interrogé sur les informations selon lesquelles l'Union européenne envisageait des actions potentielles en réponse aux allégations selon lesquelles Israël enfreint l'accord d'association UE-Israël, y compris la suspension des voyages sans visa et le blocage des importations en provenance des colonies juives.

"Il est certain qu'aucune de ces mesures ne sera adoptée par les États membres de l'UE", a déclaré M. Sa'ar aux journalistes. "Il n'y a aucune justification, et jusqu'à présent elles n'ont pas été adoptées, et je pense qu'elles ne le seront pas non plus demain", a-t-il ajouté.

« Le Hamas essaie d'empêcher les gens de recevoir l'aide directement parce qu'il veut être le médiateur de l'aide humanitaire. C'est ainsi qu'elle est devenue une ressource financière pour le Hamas dans la bande de Gaza », a aussi déclaré Gideon Sa'ar, ministre israélien des Affaires étrangères.

Pendant ce temps, le ministre égyptien des affaires étrangères, Badr Abdelatty, a décrit la situation humanitaire à Gaza comme "extrêmement horrible", ajoutant qu'il avait jugé nécessaire de participer à la réunion "pour s'exprimer et pour dire à nos amis européens ce qui se passe sur le terrain".

Dans le cadre d'une étape diplomatique importante, l'UE devrait approfondir sa coopération avec Israël et neuf voisins du Sud, dont la Syrie et la Libye.

Cette réunion de haut niveau à Bruxelles est la première du genre depuis les attaques du Hamas du 7 octobre et la riposte militaire israélienne à Gaza.