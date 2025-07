Nigéria : mort à 82 ans de l'ancien président Muhammadu Buhari

L'ancien président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui a dirigé le pays à deux reprises en tant que chef d'État militaire et président démocratique, est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé dimanche son attaché de presse.

Buhari est décédé dimanche après-midi à Londres, où il recevait un traitement médical depuis quelques semaines.

Lorsqu'il a été élu en 2015, à sa quatrième tentative, il est devenu le premier candidat de l'opposition à remporter une élection présidentielle.

Il a dirigé la nation la plus peuplée d'Afrique jusqu'en 2023, date à laquelle Bola Tinubu, également membre du All Progressives Congress, lui a succédé.

La présidence de Buhari a été marquée par des assassinats perpétrés par des extrémistes, une économie en chute libre et une corruption galopante.

Il a été confronté à des circonstances similaires lorsqu'il a pris le pouvoir pour la première fois en 1983, à la suite d'un coup d'État militaire.

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a dépêché le vice-président pour ramener son corps de Londres et a ordonné la mise en berne des drapeaux alors que le pays entre dans une période de deuil.

Originaire du nord du Nigeria, majoritairement musulman, M. Buhari, longiligne et austère, a bénéficié d'une vague de bonne volonté à la suite de la colère populaire à l'égard du gouvernement pour être élu président en 2015.

Il s'était engagé à mettre fin aux tueries et à assainir la corruption endémique dans l'une des plus grandes économies et l'un des plus grands producteurs de pétrole du continent.

Toutefois, à la fin de son mandat de huit ans, la bonne volonté à son égard s'est transformée en mécontentement.

De plus en plus de Nigérians sont morts en raison de l'insécurité croissante, tandis que la corruption s'étendait à l'ensemble du gouvernement.