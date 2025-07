Football : la Ghanéen Mohammed Kudus signe à Tottenham

Tottenham a finalisé jeudi la signature de l'attaquant ghanéen Mohammed Kudus, en provenance de West Ham.

Tottenham n'a pas révélé les détails de la transaction pour Kudus, mais les médias britanniques ont dit qu'elle valait 55 millions de livres. Kudus, 24 ans, a marqué 19 buts en 80 matches pour West Ham au cours d'une période de deux ans après avoir rejoint l'Ajax.

L'équipe de Tottenham est en pleine reconstruction sous la houlette du nouvel entraîneur Thomas Frank. "Le plus important pour moi, c'est le projet et la façon dont le manager voit que je peux me développer sous ses ordres", a déclaré Mohammed Kudus dans une interview publiée sur le site Internet de Tottenham. "J'ai vu le nombre de talents qu'il a fait évoluer pour en faire de grands joueurs, et c'est un signe important de la raison pour laquelle je voulais travailler sous ses ordres."