Football : comment adapter la Coupe du Monde au réchauffement climatique ?

La Coupe du monde des clubs de la FIFA qui vient de s'achever aux États-Unis a été l'occasion d'une lutte acharnée contre la chaleur, un aperçu de ce à quoi les joueurs et les supporters pourraient être confrontés lorsque les États-Unis accueilleront la Coupe du monde avec le Mexique et le Canada l'été prochain.

Avec la hausse des températures dans le monde entier, les scientifiques avertissent que l'organisation de la Coupe du monde et d'autres tournois de football pendant l'été de l'hémisphère nord devient de plus en plus dangereuse, tant pour les joueurs que pour les spectateurs. Certains suggèrent que la FIFA pourrait envisager de modifier le calendrier des compétitions de football afin de réduire le risque de maladies liées à la chaleur.

"Plus nous avançons dans la décennie, plus le risque augmente sans que l'on envisage des mesures plus radicales, comme jouer pendant les mois d'hiver et/ou sous des latitudes plus fraîches", a déclaré le professeur Piers Forster, directeur du Priestley Centre for Climate Futures à Leeds, en Angleterre. "Je crains de plus en plus que nous ne soyons qu'à une vague de chaleur d'une tragédie sportive et j'aimerais que les instances dirigeantes s'appuient sur la science du climat et de la santé."

Réchauffement

La tenue de tournois de football en juin et juillet est une tradition qui remonte à la première Coupe du monde, en 1930.

Depuis lors, la période de trois mois (juin, juillet et août) s'est réchauffée de 1,05 degré Celsius, selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis. En Europe, les températures estivales ont augmenté de 1,81 degré Celsius. Le rythme du réchauffement s'est accéléré depuis les années 1990.

Les climatologues affirment qu'il s'agit d'un facteur à prendre en compte lors de la pratique de sports de plein air à haute intensité comme le football.

"Si l'on veut jouer au football dix heures par jour, il faudra le faire tôt le matin et tard le soir", a déclaré la climatologue Friederike Otto, de l'Imperial College de Londres, à l'Associated Press dans un courriel, "si l'on ne veut pas que les joueurs et les supporters meurent d'un coup de chaleur ou tombent gravement malades à cause de l'épuisement dû à la chaleur".

La FIFA s'adapte

La chaleur extrême et les orages ont eu un impact sur le nouveau tournoi de la FIFA pour les équipes de clubs. La Coupe du monde des clubs s'est déroulée dans 11 villes américaines du 14 juin au 13 juillet.

La FIFA s'est adaptée en modifiant son protocole en cas de chaleur extrême : pauses supplémentaires, plus d'eau au bord du terrain, refroidissement des bancs d'équipe avec des ventilateurs et plus d'ombre.

Néanmoins, le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernández a déclaré que la chaleur lui donnait des vertiges et a demandé à la FIFA d'éviter les coups d'envoi de la Coupe du monde l'année prochaine dans l'après-midi.

Le syndicat mondial des joueurs de football, la FIFPRO, a averti que six des 16 villes où se déroulera la Coupe du monde l'année prochaine présentent un "risque extrêmement élevé" de stress dû à la chaleur.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a abordé les problèmes de chaleur samedi, en déclarant que les quelques stades de la Coupe du monde qui sont couverts seraient utilisés pour des matchs en journée l'année prochaine.

La chaleur extrême pourrait devenir un défi encore plus grand lors de la prochaine Coupe du monde en 2030, qui sera organisée conjointement par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Les matchs se dérouleront l'après-midi et en début de soirée, de la mi-juin à la mi-juillet. Les trois pays ont déjà connu des températures supérieures à 40 degrés C cet été.

La FIFA a minimisé le risque de chaleur dans son évaluation interne de la candidature à la Coupe du monde 2030, déclarant que "les conditions météorologiques sont difficiles à prévoir compte tenu de l'évolution actuelle du climat mondial et local, mais qu'il est peu probable qu'elles affectent la santé des joueurs ou des autres participants".

Épuisement dû à la chaleur

Les effets physiques d'un match de football de 90 minutes en plein soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée peuvent être graves et entraîner une hyperthermie, c'est-à-dire une température corporelle anormalement élevée.

"Lorsque les joueurs souffrent d'hyperthermie, ils subissent également une augmentation de la tension cardiovasculaire", explique Julien Périard, de l'université de Canberra.

Si la température centrale augmente de manière excessive, un malaise dû à l'effort peut survenir, entraînant des crampes musculaires, un épuisement dû à la chaleur et même un coup de chaleur potentiellement mortel.

De nombreuses manifestations sportives organisées en été commencent tôt le matin ou tard le soir pour minimiser le risque de maladies liées à la chaleur, notamment les marathons des Jeux olympiques ou les Championnats du monde d'athlétisme. Les coups d'envoi matinaux sont toutefois rares en football, où les horaires des matchs de la Coupe du monde sont souvent fixés en fonction des téléspectateurs européens.

Il serait difficile pour la FIFA d'éviter les coups d'envoi de la Coupe du monde en journée, étant donné le calendrier chargé des matches, puisque le nombre d'équipes participantes passera de 32 à 48 en 2026.

Repenser le calendrier

Le problème de la chaleur se pose surtout lorsque la Coupe du monde se déroule dans l'hémisphère nord, car les mois de juin et juillet sont des mois d'hiver dans l'hémisphère sud.

La FIFA s'en est tenue à son calendrier traditionnel de juin-juillet pour la Coupe du monde masculine, sauf en 2022, où elle a déplacé le tournoi en novembre-décembre pour éviter la chaleur estivale au Qatar. La même chose est attendue pour l'Arabie saoudite, pays voisin, qui accueillera la compétition en 2034.

Toutefois, déplacer la Coupe du monde à un autre moment de l'année est compliqué car cela signifie que les puissantes ligues de football d'Europe doivent interrompre leur saison, ce qui affecte à la fois les ligues nationales et la Ligue des champions.

La FIFA n'a pas répondu aux questions de l'AP qui souhaitait savoir si d'autres dates pour les Coupes du monde 2030 et 2034 étaient envisagées. La question de savoir quand et où programmer la Coupe du monde et d'autres événements sportifs en plein air risque de devenir de plus en plus pressante à mesure que la planète se réchauffe.

Selon Ollie Jay, professeur à l'université de Sydney, qui a participé à l'élaboration de la politique de l'Open d'Australie de tennis, les athlètes et même les personnes ordinaires pratiquant des activités physiques de base sont désormais exposés à un risque de chaleur modérée ou élevée supérieur de 28 % en 2023 à ce qu'il était dans les années 1990.

"C'est le symbole de quelque chose de plus grand", a déclaré Michael Mann, climatologue à l'université de Pennsylvanie. "Il ne s'agit pas seulement du danger et des désagréments pour les supporters et les joueurs, mais de la nature fondamentalement perturbatrice du changement climatique par rapport à notre mode de vie actuel."