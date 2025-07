USA : 5 présidents africains attendus à la Maison Blanche

Donald Trump rencontre mercredi cinq présidents africains à Washington. C'est sa première démarche diplomatique majeure en direction de l'Afrique depuis qu'il est revenu à la Maison Blanche en janvier 2025.

Le sénégalais Diomaye Faye, le libérien Joseph Nyuma Boakai, le mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le bissau-guinmen Umaro Sissoco Embaló et le gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema ont reçu les cartes d’invitation pour un mi-sommet avec Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche, du 9 au 11 juillet.

Un échange avec des présidents dont les pays sont des partenaires stratégiques sur des questions de minéraux critiques, de sécurité maritime dans le golfe de Guinée entre autres.

La rencontre se tiendra sur fond de tarifs douaniers et des coupes budgétaires imposées par l’administration Trump. Elle intervient aussi dans un contexte marqué par l’implication de Washington dans la signature de l’accord de paix entre Kigali et Kinshasa. Document qui nourrit l’espoir d’un retour à la stabilité dans les provinces congolaises du nord et du sud Kivu.