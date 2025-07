Cameroun : Orange et MTN lourdement sanctionnés par l'ART

Au Cameroun, Orange et MTN, épinglés par l'agence de régulation des télécommunications.

Face aux critiques récurrentes des consommateurs l'ART a infligé des amendes à ces opérateurs. Plus de 2.5 millions d'euros pour non-respect des obligations de couverture et de qualité de service et environ 304898 euros pour non-conformité aux règles de tarification pour Orange.

Quant à MTN, la facture est aussi salée, 1.52 millions d'euros pour manquements en matière de couverture et de qualité de service. L'organe de régulation a sanctionné des insuffisances constatées entre avril et mai 2024, période à laquelle ces deux opérateurs devaient satisfaire à certaines obligations définies dans les cahiers de charge.

Notamment le processus de désinscription à certains services dans le cas d'Orange Cameroun ou encore la couverture réseau dans plusieurs villes et le respect tarifaire. En 2023, les quatre opérateurs présents sur le marché camerounais avaient écopé d'une amende de 9.15 millions d'euros pour manquements à leurs obligations.