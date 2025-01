Le Nigéria rejoint les BRICS en tant que pays partenaire

Le Nigéria intègre les BRICS en tant que pays partenaire, a annoncé le gouvernement brésilien, qui assure actuellement la présidence tournante du bloc. Ce statut, créé lors du sommet des BRICS de 2024 à Kazan, permet au Nigéria de rejoindre des nations comme la Biélorussie, la Bolivie et la Malaisie.

Le groupe BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, se positionne comme un acteur majeur des économies émergentes. Il vise à promouvoir la coopération économique et politique entre ses membres pour renforcer leur influence sur la scène mondiale.

Avec ses 220 millions d’habitants, le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique et l’une de ses plus grandes économies. Cette adhésion, selon le ministère brésilien des Affaires étrangères, reflète la volonté du groupe d’accroître la diversité économique et d’inclure davantage de puissances régionales.

Les BRICS espèrent qu’avec cette expansion, le bloc pourra intensifier la coopération Sud-Sud et contribuer à une gouvernance mondiale plus équitable et équilibrée, tout en offrant des opportunités économiques à ses membres et partenaires.