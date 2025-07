Au Brésil, la capoeira accompagne les malades atteints de Parkinson

À Rio de Janeiro, une physiothérapeute donne des cours de capoeira à ses patients atteints de la maladie de Parkinson. Chaque participant affirme que l’art martial déguisé en danse a fait une réelle différence dans leur vie.

Tous, ont été diagnostiqués avec la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative qui touche environ 200 000 personnes au Brésil.

"Depuis que j'ai commencé à m'entraîner à la capoeira, j'ai l'impression d'être une personne différente. Je me sens en sécurité lorsque je marche et que je regarde les autres donner du mouvement à mon corps et donner du sens à ma vie", s'est confiée Nilma Freitas, patiente atteinte de la maladie de Parkinson.

Deux fois par semaine, le groupe de danseurs de capoeira dirigé par Rosi Peixoto, se réunit dans le quartier de Lapa, à Rio de Janeiro.

Leur instructrice pratique la capoeira depuis 17 ans.

En 2017, elle a décidé d'essayer la capoeira avec certains de ses patients atteints de la maladie de Parkinson. Depuis, le groupe ne faiblit pas et les participants font état d'améliorations dans leurs mouvements.

"La capoeira est multifactorielle. Le mouvement de la capoeira est large et il y a un échange entre les membres supérieurs et inférieurs, les bras et les jambes de manière synchronisée et coordonnée", a expliqué Rosi Peixoto, instructrice de capoeira, kinésithérapeute.

Les principaux symptômes de la maladie de Parkinson sont généralement des tremblements involontaires de certaines parties du corps, des muscles raides et inflexibles et des mouvements lents.

Les patients peuvent également éprouver des problèmes d'équilibre, d'anxiété et de dépression.

Des participants rapportent également que ces mouvements les ont aidés à retrouver l'équilibre que la maladie de Parkinson rend plus difficile.

La combinaison du mouvement et de la musique et l'objectif d'autodéfense semblent fonctionner.

"Souvent, le rythme, par exemple les tambours, favorise une amélioration. La séquence du rythme permet à la personne de prévoir le mouvement, ce qui active probablement d'autres voies motrices dans le cerveau que celle qui a été compromise", a analysé le Dr. Eduardo Nascimento, neurologue.

La capoeira est un mélange traditionnel brésilien de danse, de musique et d'art martial. Elle a été introduite par des Africains réduits en esclavage en Angola et au Congo, où la version originale a été perdue.

Elle s'est développée localement à Rio de Janeiro et à Salvador.

Discriminé par les autorités au cours des dernières décennies, il est aujourd'hui devenu une pratique populaire au Brésil et à l'étranger.