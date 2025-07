Détenus en Iran, 2 Français accusés d'espionnage pour Israël

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé jeudi comme "injustifiées et infondées" les accusations d'espionnage qui pèseraient sur deux ressortissants français emprisonnés en Iran depuis plus de trois ans, et a appelé à leur libération immédiate.

Cécile Kohler, 40 ans, et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, ont été arrêtés en mai 2022 et étaient détenus jusqu'au mois dernier à la prison d'Evin à Téhéran, connue pour détenir des binationaux et des Occidentaux souvent utilisés par l'Iran comme monnaie d'échange dans les négociations avec l'Occident.

Un diplomate français a pu les rencontrer en début de semaine, alors que les familles exigeaient des preuves de leur vie, à la suite des récentes frappes israéliennes sur la prison.

La visite du diplomate français a eu lieu dans une prison au sud de Téhéran, mais on ne sait pas où ils sont détenus, a déclaré la famille de Kohler.

Comme d'autres prisonniers, M. Kohler et Mme Paris ont été transférés de la prison d'Evin à la suite des frappes israéliennes.

M. Barrot a déclaré jeudi que "les autorités iraniennes ne nous ont pas formellement notifié les accusations portées contre nos deux compatriotes".

Si elles étaient confirmées, "nous les considérerions comme totalement injustifiées et infondées", a déclaré M. Barrot.

La France exige "la libération immédiate et inconditionnelle de Cécile Kohler et de Jacques Paris", a-t-il ajouté.