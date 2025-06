Soudan : l’ONU alerte sur un "débordement” du conflit vers la Centrafrique

Jeudi 26 juin, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies a averti sur le débordement du conflit soudanais à la frontière sud-ouest vers la République centrafricaine.

Le sous-secrétaire général Jean-Pierre Lacroix a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU que l'attaque qui a tué un Casque bleu près de la frontière avec le Soudan vendredi dernier avait été menée par des « éléments armés soudanais ».

Ces commentaires constituent la première identification formelle des responsables de l'attaque contre les soldats de la paix.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également déclaré dans un nouveau rapport au Conseil de sécurité que des véhicules soupçonnés d'appartenir aux Forces de soutien rapide, les principaux acteurs de la guerre civile au Soudan, ont été aperçus à plusieurs reprises dans les régions d'Am Dafok et d'Aouk en République centrafricaine, où sont présentes les forces de maintien de la paix de l'ONU.

Dans le rapport couvrant la période de mi-février à mi-juin, M. Guterres a déclaré : « Dans le nord-est de la RCA, les incursions armées liées au conflit au Soudan se sont poursuivies ».

Le Soudan, plongé dans la guerre civile depuis mi-avril 2023, connaît un bilan désastreux. Au moins 24 000 décès enregistrés, environ 13 millions de déplacés, une augmentation de la famine et une propagation exacerbée du choléra dans tout le pays.

Les deux opposants dans ce conflit, les forces armées du pays et les Forces de soutien rapide (FSR), ont été accusés de crimes de guerre.

La République centrafricaine est quant à elle en proie à un conflit depuis 2013, lorsque François Bozizé, alors président, a été poussé à la démission par des rebelles ayant pris le pouvoir.

Si des progrès ont néanmoins été accomplis dans le processus de paix en RCA, la violence des groupes armés et des milices se poursuit, compromettant la stabilité et constituant une menace importante pour les civils, selon les déclarations de M. Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement continuait de collaborer avec la MINUSCA (l'opération de maintien de la paix des Nations unies en RCA) pour étendre et renforcer sa présence dans tout le pays et améliorer la sécurité dans les zones frontalières.

Mais « Malgré ces efforts, la situation sécuritaire reste précaire dans les zones frontalières du nord-est », a prévenu Jean-Pierre Lacroix. « Dans la région frontalière avec le Soudan, l'instabilité reste caractérisée par le débordement du conflit soudanais. »

Alors que des élections générales sont prévues en décembre, la situation politique reste « ponctuée de méfiance et de tensions entre la majorité au pouvoir et l'opposition », a déclaré M. Lacroix. Ces élections représentent pourtant une « occasion cruciale » de renforcer la gouvernance démocratique, de promouvoir la réconciliation et de consolider la stabilité, a-t-il ajouté.