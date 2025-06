ONU : le Burundi appelle à reconnaitre le génocide de 1972

L'ambassadeur burundais Pierre Claver Ndayicariye s’est adressé au conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies affirmant qu’un génocide a été commis contre les membres de l’ethnie Hutus sur le territoire burundais en 1972 et 1973.

3Ce génocide mérite d'être reconnu au niveau international. Il mérite d'être reconnu parce que cinquante ans - et plus - c'est trop long. Nous affirmons que les faits établis par la Commission, les témoignages recueillis et les archives déjà collectées sont suffisants... Aujourd'hui, le Burundi souhaite que cette affaire soit portée devant le Conseil de sécurité des Nations unies", a-t-il déclaré.

Président de la Commission vérité et réconciliation au Burundi, Pierre Claver Ndayicariye a déclaré solennellement le 20 décembre 2021 que le crime de génocide avait été commis dans le pays.

Un rapport de plus de 5000 pages centrées ce que les Burundais appelaient auparavant les événements de 1972 avait été présenté pour appuyer sa déclaration.