Le pape Léon XIV condamne les abus sexuels commis par des prêtres

Le Pape Léon XIV a fermement condamné les abus sexuels commis par des prêtres et instruit que des mesures fortes soient appliquées dans le traitement de ces cas.

Donnant des ordres aux hiérarques catholiques du monde entier, réunis ce mercredi dans la basilique Saint-Pierre, le pape a abordé, entre autres, le célibat des prêtres.

"En plus de la pauvreté réelle, l'évêque fait l'expérience de cette forme de pauvreté qu'est le célibat et la virginité pour le Royaume des Cieux. Il ne s'agit pas seulement d'être célibataire, mais de pratiquer la chasteté du cœur et de la conduite, de vivre ainsi à la suite du Christ et de présenter à tous l'image authentique de l'Église, sainte et chaste dans ses membres comme dans sa tête. Il doit faire preuve de fermeté et de détermination face aux situations susceptibles de provoquer un scandale et à tous cas d'abus, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs, et respecter pleinement la législation en vigueur", a déclaré le Pape Léon XIV

C'est la deuxième fois en une semaine que le souverain pontife commente publiquement le scandale des abus et réaffirme sa tolérance zéro.

Vendredi soir, dans une déclaration écrite adressée à un journaliste péruvien en croisade qui a documenté des abus flagrants dans un mouvement catholique péruvien, Leo a déclaré qu'il ne devrait y avoir aucune tolérance dans l'Église catholique pour tout type d'abus - sexuel, spirituel ou d'abus d'autorité - et a appelé à des « processus transparents » pour créer une culture de prévention dans l'ensemble de l'Église.

Au 400 évêques et cardinaux présents à ces célébrations spéciales de l'Année sainte pour le clergé, il a recommandé d’être des modèles pour leurs fidèles.