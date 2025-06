Présidentielle en Côte d'Ivoire : Ouattara entretient le doute [Africanews Today]

Le 17ème Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique aura lieu à Luanda en Angola, du 23 au 27 juin. Des dirigeants de gouvernements, d’entreprises et d’investisseurs des deux continents discuteront des opportunités d’investissement, d’innovation et de partenariats entre les secteurs public et privé, en matière d’infrastructures, d’énergie, de technologie, d’agriculture et d’industrie.