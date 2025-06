Au Zimbabwe, le yoga apporte un souffle de paix dans les townships

Dans une taverne aux murs de briques, bien loin des studios de yoga chics et épurés, une douzaine de personnes enchaînent les postures, pieds nus, portées par une simple mélodie apaisante. Elles n’ont ni tapis, ni équipement sophistiqués, juste une volonté commune : retrouver un équilibre intérieur dans un contexte de vie marqué par la précarité.

Chaque week-end, le Socialite Bar, situé à Chitungwiza, un township en périphérie de Harare, se transforme en salle de yoga. Une scène peu commune dans un pays où cette discipline reste l’apanage des élites urbaines. Pourtant, grâce à l’initiative d’Action Winya, professeur de yoga, cette pratique s’ancre progressivement au cœur de l’un des quartiers les plus défavorisés du Zimbabwe.

« Le yoga est souvent associé aux milieux aisés, mais cela ne veut pas dire que seuls ces gens-là ont besoin de paix intérieure », explique Winya. « Nous avons aussi des humains dans le ghetto. Ils ont, eux aussi, besoin de bien-être mental. »

Dans un pays confronté à une profonde crise économique et sociale, les ressources en matière de santé mentale sont rares, et les thérapies, souvent inaccessibles. Pour Winya, enseigner gratuitement dans sa communauté est une réponse concrète à ce vide. La pratique devient alors bien plus qu’un simple exercice physique : un outil de résilience.

Edinah Makosa, 24 ans, participe régulièrement à ces séances : « Depuis que je pratique le yoga, je ne suis plus stressée. Mon équilibre et ma force se sont améliorés, et je me sens enfin en paix. Mentalement comme physiquement, ça m’a transformée. »

Le professeur insiste sur la nécessité d’ouvrir ces séances à tous. « Nous voulons que chacun puisse en bénéficier. Jeunes ou moins jeunes, débutants ou non. Ce que nous faisons ici, c’est une forme de soin collectif. »

Le mouvement, bien que modeste, s’inscrit dans une dynamique plus large. En 2014, l’Organisation des Nations unies a instauré la Journée internationale du yoga, célébrée chaque 21 juin. Une reconnaissance globale pour cette pratique millénaire, aujourd’hui intégrée dans des projets de santé communautaire dans plusieurs pays d’Afrique, comme le Kenya ou l’Afrique du Sud.