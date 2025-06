Lors du Forum économique international de Saint‑Pétersbourg, Vladimir Poutine a mis en avant une croissance solide de la Russie.

Le pays a jugulé l’inflation, désormais à environ 9,6 %, et réduit sa dépendance aux exportations d’énergie, tout en se maintenant au 4ᵉ rang mondial en PIB et au 1er en Europe. L’économie russe ne repose plus principalement sur les matières premières : cette perception est dépassée a déclaré le président russe, évoquant une progression de 1,5 % durant les quatre premiers mois de 2025, malgré un climat de sanctions et d’isolement politique occidental.

Tout en insistant sur une diversification de l'économie, Vladimir Poutine annonce une augmentation les dépenses sécuritaires, dans un contexte de guerre prolongée en Ukraine, le chef du Kremlin souhaite le renforcement des capacités militaires.

"Nous renforcerons les capacités de combat de nos forces armées en nous appuyant sur de nouvelles bases technologiques. Nous moderniserons les infrastructures militaires et les équiperons avec les armements et équipements les plus modernes, dont l’efficacité a été prouvée sur le terrain. Parallèlement, nous entendons approfondir la coopération militaro-technique avec nos pays partenaires", explique-t-il.

Mais le ton triomphant du président contraste avec les signaux d’alerte émis par son ministre de l’Économie, Maxim Reshetnikov, a averti que la Russie était à la limite d’une récession.