Conflit Israël-Iran : près de 6 500 personnes coincées à Chypre

Près de 6500 personnes sont actuellement bloquées à Chypre en raison du conflit qui se poursuit entre Israël et l'Iran. Parmi eux, des centaines de voyageurs qui tentaient de quitter ou de rejoindre Israël mercredi.

La semaine dernière, 2 400 passagers à bord de vols à destination d'Israël ont été retenus à Chypre après un brusque détour de leurs avions.

Yossi Levitan, 44 ans, a réservé un vol pour la semaine prochaine et a déclaré qu'il était impatient de rejoindre ses huit enfants et son petit-enfant à Ramla, à 30 kilomètres au sud de Tel Aviv.

"J'ai une femme et huit enfants, le plus jeune a un an et demi et le plus âgé a 18 ans. J'ai deux bébés à la maison. Je veux vraiment rentrer, mais le ciel est fermé. Nous attendons le moment où nous pourrons rentrer. En attendant, nous aidons par tous les moyens possibles ceux qui sont bloqués ici à Larnaca, à Chypre".

Cette île de la Méditerranée orientale est devenue un vaste transit depuis que les hostilités ont fermé une grande partie de l'espace aérien au Moyen-Orient.

De nombreuses personnes s’y rendent pour rejoindre leur famille ou fuir les bombardements en Israël comme l’explique Arie Zeev Raskin, Grand Rabbin de Chypre

"De nouveaux vols ont commencé à arriver de Hongrie, de Rome, de Géorgie, de New York. Tous ceux qui sont en route sont arrivés ici avec l'espoir que Larnaca et Paphos soient les voisins les plus proches d'Israël. Une fois que les vols commenceront, ce sera la première navette à partir".

Tandis que les compagnies israéliennes se mobilisent pour rapatrier leurs citoyens, les frappes se poursuivent entre les deux pays pour la septième nuit consécutive.