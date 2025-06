RDC : au moins 77 morts dans des inondations et des accidents de bateau

Les autorités congolaises ont déclaré que le bilan des inondations dévastatrices et des accidents de bateau s'élevait à 77 morts et plus de 100 disparus.

Au total, 48 corps ont été retrouvés dans la province de l'Équateur, au nord-ouest du pays, où trois bateaux ont coulé sur le lac Tumba lors de conditions météorologiques extrêmes mercredi dernier, et 107 passagers sont toujours portés disparus, a déclaré le ministère de l'Intérieur. Près de 50 personnes ont été secourues.

Par ailleurs, 29 personnes ont trouvé la mort après que les fortes pluies du week-end aient provoqué des inondations et des glissements de terrain dans la capitale Kinshasa, coupant certaines parties de la ville et submergeant de nombreuses maisons, a déclaré le ministère dans un communiqué dimanche en fin de journée.

Des habitants ont raconté comment des murs se sont effondrés et des maisons ont été submergées à la suite des pluies dans la capitale.

"Il était environ 3 heures du matin lorsque nous avons entendu un grand bruit. Lorsque nous sommes sortis, le mur des voisins s'était effondré. L'homme et sa femme sont morts", a déclaré Clovis Kalenga, un habitant.

Des travaux de reconstruction étaient en cours à Kinshasa pour réparer les structures endommagées dans les communes touchées, y compris un pont, selon les médias locaux.

Le ministère a déclaré qu'une délégation gouvernementale avait été déployée pour aider à coordonner la réponse humanitaire dans la province de l'Équateur.

Le gouvernement travaille également au renforcement de son plan de prévention des catastrophes et des efforts de résilience dans les communautés.