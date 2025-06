RDC : l'ONU alerte sur des violations "d’une étendue effroyable"

La situation en République démocratique du Congo devient de plus en plus alarmante, a averti lundi 16 juin, à Genève, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

Volker Türk, donnant les conclusions préliminaires de la Mission d’enquête partant de janvier 2025, a décrit des violations et atteintes aux droits humains.

«Le M23, soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Quand les forces armées de la RDC se sont repliées, il y a eu un effondrement total de la chaine de commandement, de contrôle et de discipline militaire. Des soldats congolais, et des membres des milices Wazalendo soutenues par la RDC, ont tué, violé et pillé. » a déclaré Volker Türk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

Devant le Conseil des droits de l’homme, le Haut-Commissaire a présenté les conséquences des combats sur des milliers de déplacés dans le Nord et le Sud-Kivu avant de réitérer son appel à l’apaisement.

«J’appelle toutes les parties au conflit à s’engager immédiatement en faveur d’un cessez-le-feu et à reprendre les négociations. A respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. »

En attendant la présentation du rapport général prévu au mois de septembre prochain, le Bureau des droits de l’homme poursuit son enquête sur d’autres violations présumées du droit international humanitaire, dont plusieurs d’entre elles pourraient constituer des crimes de guerre.