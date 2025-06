Football : la FIFPRO appelle à une pause obligatoire de 4 semaines

Quelques jours avant le début de la Coupe du monde des clubs, les dirigeants du football sont confrontés à de nouveaux appels à la protection des joueurs face aux craintes croissantes de blessures et d'épuisement.

La FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs de football, a déclaré jeudi qu'il fallait mettre en œuvre immédiatement des pauses garanties de quatre semaines pour les joueurs pendant l'intersaison, ainsi que des pauses à la mi-saison.

"Si nous sommes tous d'accord pour dire que la santé passe avant tout, nous devrions prendre des mesures pour mettre en œuvre ces garanties", a déclaré le professeur Dr Vincent Gouttebarge, directeur médical de la FIFPRO.

La FIFPRO a critiqué la charge de travail supplémentaire imposée aux joueurs par des tournois tels que la Coupe du monde des clubs, qui débute samedi à Miami. Le tournoi nouvellement élargi, auquel participent 32 des meilleures équipes du monde, a fait l'objet de critiques depuis que la FIFA a annoncé qu'il viendrait s'ajouter à un calendrier déjà saturé.

Menaces de grève

Le tournoi, d'une durée d'un mois, se déroulera tous les quatre ans, entre la Coupe du monde masculine, le Championnat d'Europe et la Copa América. Il est organisé dans un contexte de litiges juridiques en Europe, de menaces de grève et d'inquiétudes répétées quant au bien-être mental et physique des joueurs en raison du nombre accru de matches.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré cette semaine que la compétition "écrivait l'histoire". "Pour la première fois dans l'histoire, les 32 meilleurs clubs du monde vont s'affronter dans un tournoi pour déterminer définitivement qui est le meilleur club du monde", a-t-il déclaré.

Mais de nombreux joueurs participant à la Coupe du monde des clubs sont entrés dans la compétition après une saison régulière bien remplie. Des joueurs comme Ousmane Dembele et Vitinha, du Paris Saint-Germain, ont participé à la Coupe du monde des clubs deux semaines seulement après avoir remporté la finale de la Ligue des champions, et après avoir disputé la Ligue des nations de l'UEFA entre-temps.

Le tournoi se termine le 13 juillet. Cela risque de poser un problème à des équipes comme Manchester City ou Chelsea si elles jouent dans les dernières phases, la saison de Premier League débutant le 16 août, ce qui laisse peu de temps pour se reposer avant d'entamer les préparatifs d'avant-saison.

Pause hivernale

La FIFPRO a déclaré avoir mené une étude scientifique impliquant 70 experts en médecine et en performance afin de produire "12 mesures de protection consensuelles" pour protéger les joueurs de la congestion du calendrier et de la charge de travail excessive.

Selon la FIFPRO, le football international manque de "cadres ou de règlements normalisés". Parmi les mesures de protection qu'elle réclame, la FIFPRO souhaite que deux semaines de l'intersaison soient "totalement exemptes d'engagement".

Elle souhaite que les pauses de mi-saison soient obligatoires. De nombreux championnats européens ont une pause hivernale, ce qui n'est pas le cas de la Premier League. Elle demande également une période de reconversion d'au moins quatre semaines avant que les joueurs ne reprennent la compétition après la pause de l'intersaison.

Parmi les autres mesures de protection figurent la protection des joueurs des académies âgés de moins de 18 ans et la "gestion de la fatigue liée au voyage", qui prévoit des périodes de repos après les vols long-courriers.