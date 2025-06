Soudan du Sud : l'ONU met en garde contre une famine imminente

Trois agences des Nations Unies ont mis en garde jeudi contre une famine imminente dans une région du Soudan du Sud frappée par le conflit.

Les habitants de 11 des 13 comtés de l'État du Haut-Nil, au Soudan du Sud, sont désormais confrontés à des niveaux d'urgence de la faim, ont déclaré le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture dans un communiqué commun.

Le Haut-Nil est le théâtre de combats entre les troupes gouvernementales et les milices armées qui s'opposent au gouvernement du président Salva Kiir. Les combats se sont intensifiés ces derniers mois, "détruisant des maisons, perturbant les moyens de subsistance et empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire", selon la déclaration.

Quelque 32 000 personnes souffrent de la faim dans des conditions qualifiées de "catastrophiques", soit trois fois plus que les prévisions précédentes.

Sécurité alimentaire

Bien que d'autres régions du Soudan du Sud voient leur sécurité alimentaire s'améliorer, environ 57 % des 11,5 millions d'habitants de ce pays d'Afrique de l'Est sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë.

La famine a été déclarée dans certaines parties du Soudan du Sud en 2017.

La classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire, le principal système international de désignation des crises de la faim, considère qu'une région est en situation de famine lorsque trois conditions sont réunies : 20 % des ménages souffrent d'un manque extrême de nourriture, ou sont essentiellement affamés ; au moins 30 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë ou d'émaciation, ce qui signifie qu'ils sont trop maigres pour leur taille ; et deux adultes ou quatre enfants pour 10 000 personnes meurent chaque jour de la faim et de ses complications.

Le CIP réunit des experts de plus de 20 organisations, dont des agences des Nations unies, le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine, l'Union européenne et la Banque mondiale.

Victimes civiles

Nasir, l'un des comtés faisant l'objet d'une alerte à la famine, est un bastion des milices antigouvernementales et le théâtre de combats qui ont fait de nombreuses victimes civiles.

"Une fois de plus, nous constatons l'impact dévastateur des conflits sur la sécurité alimentaire au Soudan du Sud", a déclaré Mary-Ellen McGroarty, représentante du Programme alimentaire mondial au Soudan du Sud, dans le communiqué des agences de l'ONU. "Les conflits ne détruisent pas seulement les maisons et les moyens de subsistance, ils déchirent les communautés, coupent l'accès aux marchés et font grimper en flèche les prix des denrées alimentaires. La paix à long terme est essentielle, mais pour l'instant, il est primordial que nos équipes soient en mesure d'accéder aux familles prises dans le conflit du Haut-Nil et de leur distribuer de la nourriture en toute sécurité, afin de les tirer d'affaire et d'éviter la famine."