Guerre Israël-Hamas : le risque de famine à Gaza toujours élevé

Plus d'un an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza est toujours menacée par la famine.

Selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies, Israël n'a pas autorisé l'entrée de nourriture dans le nord de la bande de Gaza pendant les deux premières semaines d'octobre, alors qu'il y menait une opération militaire de grande envergure qui se poursuit toujours.

« Toute amélioration de la sécurité alimentaire que nous constatons est le résultat de la quantité d'aide humanitaire et de flux commerciaux entrant à Gaza. Les systèmes alimentaires locaux étant détruits et les exploitations agricoles endommagées, les populations sont totalement dépendantes des approvisionnements provenant de la frontière. Pour que des progrès réels soient réalisés, ce flux d'aide doit être régulier et fiable. Près de deux millions de personnes à Gaza sont toujours confrontées au risque de famine et ce risque persistera si tous les points de passage frontaliers ne restent pas ouverts et si l'aide ne continue pas à parvenir à ceux qui en ont besoin.», a déclaré Antoine Renard, directeur national du PAM.

Les responsables humanitaires de l'ONU ont déclaré la semaine dernière que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son niveau le plus bas depuis des mois.

Plus de 1,8 million de personnes, soit environ 86 % de la population de Gaza, souffrent de la faim à un niveau critique, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC).

« Nous voulons que cette guerre prenne fin. Nous ne voulons rien à manger ni à boire. Nous voulons que cette guerre se termine. Mettez fin à la guerre et laissez-nous rentrer chez nous en toute sécurité. », a expliqué Aisha Saliby, femme déplacée de la ville de Gaza.

Ces dernières semaines, Israël a de nouveau ordonné l'évacuation du tiers nord de la bande de Gaza et y a lancé une nouvelle opération militaire d'envergure.

Des centaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles et entassées dans des camps de tentes sordides et des écoles transformées en abris.