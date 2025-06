Afrique du Sud : le bilan des inondations s'alourdit à 49 morts

Au moins 49 personnes ont été confirmées mortes mercredi lors des inondations qui ont frappé la province du Cap-Oriental.

Les autorités ont déclaré que le bilan devrait s'alourdir à mesure que d'autres corps sont retrouvés lors des recherches de personnes disparues.

Ces inondations ont dévasté la province du sud-est du pays, tôt mardi, après qu'un front météorologique particulièrement puissant a apporté de fortes pluies, des coups de vent et même de la neige dans certaines régions.

« Nous sommes tous sur le terrain pour évaluer les dégâts, soutenir les opérations de secours et échanger directement avec les familles touchées, comme nous le faisons actuellement depuis deux centres où nous interagissons avec nos concitoyens qui y sont hébergés. Nous réitérons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et appelons les habitants à rester vigilants et à suivre les consignes des équipes locales de gestion des catastrophes. », a déclaré Oscar Mabuyane, Premier ministre du Cap-Oriental .

Les autorités de la province du Cap-Oriental ont indiqué que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivront jeudi pour une troisième journée.

Elles ont ajouté qu’elles travaillaient avec les familles pour savoir qui n’a pas encore été retrouvée, le nombre de personnes portées disparues étant incertain.

L'Afrique du Sud est vulnérable aux fronts météorologiques violents qui soufflent depuis l'océan Indien et l'océan Austral. Les zones pauvres où se trouvent des habitations informelles sont souvent les plus touchées et la plupart des décès y sont enregistrés.