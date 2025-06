Nigeria : plus de 200 morts et 500 portés disparus dans des inondations

Le Nigeria compte ses morts. Le bilan officiel fait état de 200 morts et au moins 500 personnes manquent encore à l'appel.

La ville de Mokwa dans l'Etat du Niger est depuis jeudi défigurée dans ces importantes crues, les pires jamais enregistrées dans la région depuis 60 ans. Les districts de Tiffin Maza et d'Angwan Hausawa ont pratiquement disparu de la carte en raison de l'abondance des eaux.

Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours alors que des routes ont été endommagées et des maisons détruites. Au moins 3000 personnes déplacées et deux ponts emportés.

Un pont clé reliant les parties nord et sud-ouest s'est effondré, laissant les automobilistes bloqués et empêchant l'acheminement de la fourniture d'aide aux personnes dans le besoin. Selon l'Agence météorologique nigériane au moins 15 des 36 Etats sont menacés par des inondations. En 2024, au moins 1200 personnes y ont perdu la vie et plus d'1 million de personnes ont été déplacées.