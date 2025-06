Afrique du Sud : inhumation de 30 corps de mineurs non identifiés

L’Afrique du Sud a procédé mardi aux premières funérailles d’indigents pour 30 corps non réclamés, retrouvés en janvier dans une ancienne mine d’or abandonnée à Stilfontein. Les cérémonies ont eu lieu à Jouberton, Klerksdorp et Kanana, dans la région des Orcades, selon les autorités sanitaires de la province du Nord-Ouest. Vingt autres corps devraient être inhumés d’ici fin juin, après finalisation des démarches administratives.

Ces dépouilles font partie des 78 corps extraits de la mine lors d’une opération policière visant à démanteler un réseau d’exploitation minière illégale. L’intervention avait également permis de secourir 246 survivants. Depuis, 25 corps ont pu être remis à leurs familles grâce à des tests ADN ; seuls 12 avaient été identifiés en avril.

Au moment des faits, en janvier, l’opération des forces de l’ordre avait été vivement critiquée par une partie de l’opinion publique. Des organisations de la société civile, des familles de victimes et certains partis politiques accusaient les autorités d’avoir intentionnellement affamé les mineurs illégaux en bloquant l’accès à la mine et en restreignant l’acheminement de nourriture, dans le but de les forcer à sortir. La police avait réfuté ces accusations, affirmant avoir ciblé les réseaux criminels exploitant les migrants dans des conditions inhumaines. Elle affirmait que ce sont ces gangs qui avaient confisqué la nourriture et empêché les mineurs de quitter les galeries.

La confédération syndicale SAFTU avait alors dénoncé un abandon de responsabilité de la part de l’État. L’Alliance démocratique, principal parti d’opposition, avait demandé l’ouverture d’une commission d’enquête pour faire toute la lumière sur l’opération.