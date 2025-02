Maroc : le roi appelle à renoncer aux sacrifices de l'Aïd al-Adha

Alors que le roi Mohamemd VI a exhorté les Marocains à renoncer à acheter des moutons qui seront sacrifiés lors de la fête de l’Aïd al-Adha de cette année, les éleveurs tentent de s’adapter à la nouvelle à quelques mois des festivités prévues en juin.

Cette décision a été prise pour ménager le pouvoir d’achat des Marocains issus de la classe ouvrière. Une sécheresse de près de sept ans ayant décimer le bétail du pays, provoquant une flambée des prix des moutons.

"Les dépenses ont augmenté. Par exemple, le prix de la paille était de 20 dirhams (2 dollars) pour 20 kilos, et maintenant il est passé à 60 dirhams (6 dollars) pour 20 kilos. La luzerne est achetée à 120 dirhams (12 dollars) pour 20 kilogrammes, alors qu'elle coûtait 80 dirhams (8 dollars) pour 20 kilogrammes. Il y a une différence entre les années précédentes, avant la sécheresse, et aujourd'hui, et nous souffrons de ce problème." , a expliqué Larbi El Ghazouani, propriétaire d'une ferme.

Cet éleveur de 55 ans comptait vendre la majeure partie de ses moutons aux Marocains qui se préparent à la fête de l'Aïd Al-Adha au début du mois de juin, mais ses espoirs s'envolent et il s'attend à perdre environ la moitié de son investissement.

"J'ai 70 têtes de moutons que j'ai préparées pour l'Aïd Al Adha, mais elles resteront ici. Peut-être en vendrai-je quelques-unes à l'occasion d'événements ou de fêtes familiales. Quant aux brebis, je les garderai pour qu'elles mettent bas et je les soignerai comme les autres moutons, afin qu'elles donnent naissance à de nouveaux bébés moutons pour moi l'année prochaine.", a indiqué Larbi El Ghazouani.*

Ces dernières années, le pays a subventionné et importé du bétail, notamment d'Australie, d'Espagne et de Roumanie. Le prix d'un mouton domestique préféré peut souvent dépasser les revenus mensuels d'un ménage au Maroc, où le salaire minimum mensuel reste de 3 000 dirhams marocains (302 $).

C'est la première fois en 29 ans que le Maroc demande à ses citoyens de renoncer aux festins des fêtes de fin d'année.