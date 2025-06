Football : l’Algérie domine le Rwanda, City lorgne sur Aït-Nouri

Rayan Aït-Nouri attire l’attention en ce début d’été. Le latéral gauche algérien des Wolverhampton Wanderers est ciblé par Manchester City, selon plusieurs sources concordantes.

Le club de Pep Guardiola chercherait à renforcer son flanc gauche, et Aït-Nouri, 23 ans, figurerait en tête de liste pour un transfert estimé à 50 millions de livres sterling.

Mais en dépit de l’intérêt croissant de l’un des plus grands clubs européens, le joueur reste concentré sur ses obligations internationales. Interrogé en marge du rassemblement de l’équipe d’Algérie, Aït-Nouri a préféré temporiser :

"Non, pour l'instant je me concentre sur l'équipe nationale d'Algérie, l'important c'est les deux prochains matches, on verra comment ça se passe, honnêtement, je ne sais pas du tout, on verra, le plus important c'est les deux matches qu'on a joués avec l'équipe nationale, je me concentre là-dessus, on verra", a déclaré Rayan Aït-Nouri, arrière gauche algérien.

L’Algérie a déjà disputé le premier de ses deux matchs amicaux. Jeudi soir à Constantine, les hommes de Vladimir Petkovic se sont imposés 2-0 face au Rwanda. Youcef Belaïli a ouvert le score de la tête à la 27e minute, avant que Jaouen Hadjam ne double la mise en seconde période.

Une victoire rassurante, malgré l’absence de plusieurs cadres, dont Ismaël Bennacer, Amine Gouiri et Aït-Nouri lui-même. Prochain rendez-vous : la Suède, mardi prochain.