Echoes of Africa : Uzi Freyja libère son enfant intérieur [Podcast]

Bienvenue dans Echoes of Africa, les échos d’Afrique, une série originale d'Africanews Podcast qui vous fera voyager à travers le continent, en musique, sur les sons des guitares, des percussions, des chants ancestraux et des beats modernes qui composent les musiques africaines au pluriel.

De la prose piquante du Zouglou à celle de l’Aïta, des sonorités du Makossa en passant par les lockdrums de l’Amapiano, nous explorerons ces univers musicaux variés en passant un moment avec un artiste.

L'artiste camerounaise Uzi Freyja, explore toutes les facettes de sa personnalité dans un premier album solo varié qui mélange les genres.

Avec "Bhelize don't cry", elle dévoile une enfance pleine de défis, dont elle se libère aujourd'hui. Au travers de douze textes poignants, elle aborde les questions de la santé mentale, de l'affirmation de soi et de la féminité.

Uzi Freyja s’adresse à la petite fille dont la vie si joyeuse bascule pourtant très tôt vers l’âge de cinq ans.

Son nom d’artiste, elle l’a choisi pour qu’il impacte et qu’il dure dans le temps. Uzi fait référence à l’arme semi-automatique et symbolise la rapidité de son débit. Freyja c’est le nom de la déesse nordique de l’amour et de la fertilité.

Écoutez l'artiste se confier dans cet entretien.

Pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur Africanews.com, et sur votre chaîne de podcast préférée ( Spotify : https://open.spotify.com/episode/5iVyatUzulMYHeiJxW9o5j?si=r2b1oA82SY2PZpbnV1Khqw )

À bientôt dans un prochain épisode.

Setlist :

Mummy and Daddy issues - Texte : Uzi Freyja, Musique : Juxe

Anger - Textes - Texte : Uzi Freyja, Musique : Vapa et Uzi Freyja

Love is unfair - Texte : Uzi Freyja, Musique : Juxe, Choeurs : Charlie Motto

Don’t Luv me - Texte : Uzi, Musique : Juxe

J’aime la bière - Karisma Solo

Burn the witch burner - Texte : Uzi Freyja, Musique : Carbon Killer

Oulala - Texte : Uzi Freyja, Musique : Juxe, Uzi Freyja

Don't disturb me - Texte : Uzi Freyja, Yoa, Musique : Labo Klandestino, Uzi Freyja

Pick a side - Texte : Uzi Freyja, Musique : Juxe, Uzi Freyja

Texte et présentation, : Pascale Keingna

Montage et muxage : Jean-Christophe Marcaud