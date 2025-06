Soudan : Hamdok pas convaincu par le nouveau Premier ministre

L'ancien Premier ministre du Soudan a qualifié mercredi de "fausses" les mesures prises par l'armée pour former un nouveau gouvernement, affirmant que ses récentes victoires dans la reconquête de la capitale Khartoum et d'autres territoires ne mettront pas fin à la guerre civile qui sévit depuis deux ans dans le pays.

Dans une rare interview accordée à l'Associated Press, Abdalla Hamdok a déclaré qu'aucune victoire militaire, à Khartoum ou ailleurs, ne pourrait mettre fin à la guerre qui a tué des dizaines de milliers de personnes et chassé des millions d'autres de leurs foyers.

"Que Khartoum soit capturé ou non, cela n'a aucune importance", a déclaré M. Hamdok en marge de la conférence sur la gouvernance organisée par la Fondation Mo Ibrahim au Maroc. "Il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Aucun camp ne pourra remporter une victoire absolue".

En 2019, M. Hamdok est devenu le premier Premier ministre civil du Soudan après des décennies de régime militaire, tentant de mener une transition démocratique. Il a démissionné en janvier 2022 après une période turbulente au cours de laquelle il a été renversé par un coup d'État et brièvement rétabli dans ses fonctions sous la pression internationale.

Guerre civile

L'année suivante, des généraux en guerre ont plongé le pays dans la guerre civile. Aujourd'hui, le Soudan a la triste réputation d'être le théâtre de certaines des pires crises humanitaires au monde.

Les combats entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide ont fait au moins 24 000 morts, mais beaucoup pensent que le bilan réel est bien plus lourd. Les deux parties sont accusées de crimes de guerre.

Les FSR, qui ont leurs racines dans la célèbre milice Janjaweed du Darfour, ont été accusés d'avoir perpétré un génocide. L'armée est accusée d'utiliser des armes chimiques et de cibler les civils là où ils vivent.

La guerre a chassé environ 13 millions de personnes de leurs foyers, dont 4 millions ont traversé les pays voisins. La famine s'installe et le choléra sévit.

L'armée a repris la région de Khartoum aux FSR en mars, ainsi que certains territoires environnants. Le chef de l'armée, le général Abdel-Fattah Burhan, a présenté ces avancées comme un tournant majeur dans le conflit.

Le mois dernier, il a nommé un nouveau Premier ministre, Kamil al-Taib Idris, pour la première fois depuis le début de la guerre, chargé de former un nouveau gouvernement. Mais les combats se poursuivent. Les FRS se sont regroupé dans leur bastion du Darfour et ont progressé ailleurs, notamment dans le Kordofan.

Paix durable

M. Hamdok, un ancien économiste de 69 ans qui dirige aujourd'hui une coalition civile depuis l'exil, a qualifié de "non-sens total" l'idée selon laquelle le conflit s'apaiserait. L'idée que la reconstruction puisse commencer à Khartoum alors que les combats font rage ailleurs est "absolument ridicule", a-t-il déclaré.

"Toute tentative de création d'un gouvernement au Soudan aujourd'hui est fausse. Elle n'est pas pertinente", a-t-il déclaré, affirmant qu'une paix durable ne peut être assurée sans s'attaquer aux causes profondes de la guerre.

M. Hamdok a déclaré qu'un cessez-le-feu et un processus crédible visant à rétablir un régime démocratique et civil devraient s'attaquer aux profondes inégalités du Soudan, y compris un développement inégal, des problèmes entre les différents groupes identitaires et des questions sur le rôle de la religion dans le gouvernement. "Faire confiance aux soldats pour instaurer la démocratie est un prétexte", a-t-il ajouté.

Bien qu'enracinée dans des divisions de longue date, la guerre a été exacerbée par les puissances étrangères accusées d'armer les deux camps.

Les groupes pro-démocratiques, y compris la coalition Somoud de Hamdok, ont condamné les atrocités commises par l'armée et les FSR. M. Hamdok a toutefois évité d'accuser les Émirats arabes unis de fournir des armes aux FSR, malgré la surveillance internationale et l'enquête d'un groupe d'experts de l'ONU.

Mercredi, il a repoussé les questions de l'AP sur les armes en provenance des Émirats arabes unis. Il a déclaré que ceux qui ont pointé du doigt l'État du Golfe tout en ignorant les autres pays accusés de soutenir l'armée, y compris l'Iran, étaient en train de "pousser un discours".

"Ce que nous aimerions voir, c'est que tous ceux qui fournissent des armes à l'une ou l'autre des parties cessent de le faire", a-t-il déclaré.