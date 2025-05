L'UE investit dans le corridor Douala-N'Djamena [Business Africa]

L'Union européenne renforce son empreinte économique en Afrique grâce à un important investissement de 40 millions d'euros destiné à moderniser le corridor commercial Douala-N'Djamena. Cet axe vital, qui relie la ville portuaire camerounaise de Douala à la capitale tchadienne, N'Djamena, constitue une ligne de vie économique essentielle pour l'Afrique centrale.

Koen Doens, directeur général des partenariats internationaux à la Commission européenne, nous a rejoints pour discuter de l'importance de ce projet. Il a expliqué comment l'investissement, qui s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de garantie plus large entre l'UE et la SFI (Société financière internationale), s'inscrit dans l'initiative "Global Gateway" de l'UE, qui vise à stimuler le développement d'infrastructures durables dans le monde entier.

Koen Doens a souligné que l'importance du corridor Douala-N'Djamena va au-delà du commerce et qu'il est susceptible de favoriser l'intégration régionale, de créer des emplois et de promouvoir la stabilité. Il a fait remarquer que l'Union européenne considère de plus en plus l'Afrique non seulement comme un bénéficiaire de l'aide, mais aussi comme un partenaire clé et une destination prometteuse pour les investissements stratégiques.

Le Nigeria prend des mesures sévères contre Facebook

La tension monte entre les gouvernements africains et les grandes entreprises technologiques. Le Nigeria réclame 290 millions de dollars à Facebook pour des violations présumées du droit de la concurrence et du droit des données. Le géant américain de la technologie a riposté, laissant entendre qu'il pourrait se retirer du marché, une décision qui pourrait avoir de vastes répercussions sur l'accès au numérique et le commerce en ligne dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Ce différend s'ajoute aux appels régionaux croissants en faveur d'une fiscalité équitable, de la protection des données et de la promotion du contenu local dans l'économie numérique. L'Ouganda, le Kenya et d'autres pays africains auraient entrepris des efforts similaires pour maîtriser les géants de la technologie et augmenter les recettes fiscales provenant des services en ligne.

Le fossé financier entre hommes et femmes au Togo

Une nouvelle ligne de crédit d'un milliard de francs CFA (environ 1,6 million de dollars), lancée en partenariat avec Ecobank, offre un nouvel espoir aux femmes entrepreneurs du Togo. Mais des questions demeurent : jusqu'où cette initiative peut-elle aller pour combler le déficit de financement estimé à 45 millions de dollars pour les PME dirigées par des femmes ?

La facilité de crédit a été bien accueillie par les entrepreneurs locaux qui sont confrontés à des obstacles persistants en matière d'accès au financement. Cependant, les experts avertissent que, bien qu'il s'agisse d'un pas dans la bonne direction, des réformes structurelles plus larges et un engagement accru du secteur privé sont encore nécessaires pour garantir un impact à long terme.