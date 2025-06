ONU : le Libéria et la RDC entrent au Conseil de Sécurité

Le Bahreïn, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Lettonie et le Liberia sont les nouveaux membres non-permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. En un seul tour de scrutin, ces pays ont obtenu la majorité absolue du tiers requise - soit 125 sur 188 voix de pays membre.

Les représentants de ces cinq nations commenceront à siéger au sein de l'organe des Nations unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales en janvier 2026 et poursuivront leurs travaux jusqu'à la fin de l'année 2027.

Dans le groupe Afrique et Asie-Pacifique, Bahreïn a obtenu 186 voix, la République démocratique du Congo (RDC) 183 voix et le Liberia 181 voix, un pays s'étant abstenu.

Dans le groupe des pays d'Europe de l'Est, la Lettonie a obtenu 178 voix et 10 pays se sont abstenus.

Dans le groupe Amérique latine et Caraïbes, la Colombie a obtenu 180 voix et 8 pays se sont abstenus.

À l'exception de la Lettonie, qui siégera au Conseil pour la première fois de son histoire, tous les pays élus ont déjà siégé auparavant : la Colombie sept fois, la RDC, deux fois, et Bahreïn et le Liberia une fois chacun.

Après le vote, les représentants des nouveaux membres du Conseil se sont adressés aux journalistes.

Plusieurs d'entre eux ont énuméré des conflits spécifiques au Moyen-Orient, en Afrique et en Ukraine qu'ils espèrent contribuer à résoudre en siégeant au Conseil.

La ministre des affaires étrangères du Liberia, Sara Beysolow Nyanti, a fait part d'un message unificateur : "Nous sommes réunis ici en tant que représentants de cultures et de perspectives diverses, mais nous sommes unis dans notre objectif commun de forger un monde plus juste et plus équitable".