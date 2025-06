Hajj 2025 : l'Arabie Saoudite reçoit des milliers de pèlerins

Des musulmans du monde entier affluent vers la ville sainte de La Mecque, en Arabie saoudite, pour accomplir le Hajj, l’un des cinq piliers de l’islam.

Au cours des prochains jours, les pèlerins participeront à une série de rites religieux et spirituels établis il y a plus de 1 400 ans. Mais au-delà de la dimension sacrée, ils devront aussi affronter des réalités plus concrètes : la chaleur accablante, l’interdiction faite aux enfants de moins de 12 ans de participer, et le renforcement des contrôles contre les pèlerinages non autorisés.

Le Hajj est une obligation religieuse à accomplir au moins une fois dans sa vie, pour tout musulman en capacité physique et financière de le faire. Toutefois, beaucoup ne souhaitent pas attendre toute une vie avant d'y parvenir.

Mais les contraintes sont nombreuses : le Hajj n’a lieu qu’une fois par an, chaque pays dispose d’un quota de participants, et la demande dépasse largement l’offre. Il faut donc faire preuve de patience, et que tous les éléments santé, finances, disponibilité soient réunis.

Dans des pays à forte population musulmane comme l’Indonésie et la Malaisie, les listes d’attente peuvent s’étendre sur plusieurs décennies. En Indonésie, ce sont actuellement 5,4 millions de personnes qui espèrent accomplir le pèlerinage, un chiffre qui ne cesse de croître.

Bien que rien n'interdise de faire le Hajj plusieurs fois, certains gouvernements estiment que cela prive d’autres croyants de cette chance. En Inde, par exemple, le comité national du Hajj interdit les candidatures de ceux qui ont déjà accompli le pèlerinage, sauf dans certains cas spécifiques notamment pour accompagner des personnes âgées ou ayant des besoins particuliers.